Москва, 5 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Тверской вагоностроительный завод АО «Трансмашхолдинг» завершил поставку 24 шестивагонных электропоездов «Иволга» в новой модификации для АО «Центральная ППК» в рамках контракта, заключенного в марте 2018 г. Финансирование сделки по приобретению подвижного состава на специальных условиях обеспечила лизинговая «дочка» «Сбербанка» — АО «Сбербанк Лизинг».

Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг» Трансмашхолдинг модернизировал поезда «Иволга» для МЦД

Модернизированные «Иволги» встретят пассажиров на первых маршрутах Московских центральных диаметров — «Лобня-Одинцово» и «Подольск-Нахабино» — в конце 2019 — начале 2020 гг.

Как сообщает пресс-служба производителя, в новой модификации электропоезда, который уже дважды был удостоен Платинового знака качества — высшей награды конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — изменены интерьер, экстерьер и техническое наполнение для того, чтобы поездки стали еще более комфортными для пассажиров, а эффективность эксплуатации составов выросла.

В первую очередь, производители поработали с эргономикой салона: в модернизированной «Иволге» изменена расстановка пассажирских кресел — теперь они расположены по схеме 2+2 в два ряда напротив друг друга. В каждом межвагонном переходе поезда, который реализован как единый состав, теперь по четыре поручня и дополнительные световые элементы для безопасного перемещения из вагона в вагон. Дополнительное освещение появилось и во входной зоне, что делает посадку и высадку более комфортной.

Для удобства пассажиров, которые едут стоя, верхние поручни оборудовали подвесными петлями, а горизонтальным и вертикальным поручням добавили приятное на ощупь «теплое» покрытие.

Появились и новые сервисы: в каждом вагоне «Иволги» теперь 16 USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов, над сидениями появились полки для малогабаритной ручной клади, а также крючки для одежды. Туалетные модули оборудовали сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, а также электросушилками для рук и пеленальными столиками.

Новая «Иволга» максимально приспособлена для проезда маломобильных пассажиров: в дополнение к тому, что поезд предназначен для эксплуатации на станциях как с высокими, так и с низкими платформами (в головных вагонах есть специальные подъемники) и имеет широкие (1400 мм) двери, появилось место, где можно надежно закрепить инвалидную коляску. В туалетных комплексах, куда можно заехать на ней, установлены удобные поручни. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Разработчики позаботились также о задачах оператора подвижного состава и разработчиков транспортной инфраструктуры: над всеми дверными проемами установлены датчики автоматического подсчета пассажиров. В будущем данные, которые они собирают, будут использованы для оптимизации движения поездов, оценки необходимости закупки новых вагонов, корректировок в расписании и адаптации движения других видов транспорта под пассажиропоток. Это значит, что поезда будут стремиться разгрузить, делая расчеты на основе актуальной и постоянно обновляемой информации.

«Конечно, «Иволга» по своим техническим характеристикам оправдывает ожидания пассажиров — это существенный шаг вперед. Надо их внедрять», — подчеркнул председатель межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.

Всего для проекта МЦД «Трансмашхолдинг» поставит 39 поездов «Иволга»: помимо 24 шестивагонных поездов, произведенных в соответствии с первым контрактом, подписанным с «Центральной ППК», компания, в соответствии со вторым контрактом, заключенным в октябре 2018 года, выпустит 15 семивагонных составов.

Как сообщает производитель, модернизация поездов продолжится — в следующей модификации они будут с новым экстерьером, в салонах оборудуют пространство для установки вендинговых аппаратов, установят дополнительные вертикальные поручни, прислонные накладки для пассажиров, которые едут стоя, многоцветные маршрутные табло, столики в межкресельном пространстве.

Планируется, что проект «Московские центральные диаметры» будет представлять собой пять маршрутов железнодорожных линий, которые соединят между собой города Подмосковья через центр столицы. Поезда по этим линиям будут ходить в тактовом режиме, то есть с частыми остановками и на небольшие расстояния, и для такого вида перевозок — пригородных и городских — идеально подходит именно «Иволга», отмечают эксперты.

«У поезда «Иволга» скорость по городу не более 90 км/ч, за городом — до 120 км/ч: то есть он быстрее и ему не нужно разгоняться на таких коротких расстояниях», — поясняет председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Эксперт вместе с тем отмечает, что «Ласточки», курсирующие по Московскому центральному кольцу, решают несколько другие задачи.

Так, у этих поездов, среди прочего, вместимость на 7% ниже, чем у «Иволги», ширина дверей всего 1250 мм, меньшее ускорение — 0,7 м/с по сравнению с 0,9 м/с у «Иволги». Все это играет важную роль в условиях организации движения в городе, особенно, в час пик, и имеет значение для организации движения по МЦД — этот проект призван стать новым видом общественного транспорта с общим пассажиропотоком 330 млн человек в год и разгрузить метро и поезда пригородного сообщения.

Ожидается также, что МЦД позволят многим отказаться от использования личного автотранспорта, предоставив пассажирам новый уровень комфорта при передвижении по городу. Немаловажную роль здесь играет именно качество подвижного состава, подчеркивают специалисты. «Есть несколько составляющих успеха проекта МЦД и критическая роль здесь принадлежит сервису, который включает в себя технические параметры (скорость сообщения, интервалы движения, надежность) и качество подвижного состава, — комментирует доцент Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Мария Роженко. — По сравнению с привычными электричками «Иволга» совершила своего рода прорыв. В целом, в этом проекте действительно учтены многие пожелания пассажиров».

Узнать подробнее о проекте МЦД, его маршрутах и сервисах москвичи и гости столицы могут в специальном демонстрационном павильоне на площади Киевского вокзала. Здесь также установлен макет поезда «Иволга» в натуральную величину. Посетители могут побывать в салоне и кабине машиниста и даже могут «проехать» по первым диаметральным маршрутам с помощью VR-очков, а также задать специалистам любые вопросы об электропоезде.