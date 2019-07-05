Тюмень, 5 июля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. В Тюменской области наблюдается массовая гибель пчёл в трёх районах. Более всего пострадал Заводоуковский городской округ. Местные пасечники винят в этом растениеводческие хозяйства, которые используют ядохимикаты для обработки посевов от сорняков и вредителей, сообщает телеканал «Тюменское время».

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

У пасечника Александра Коростелёва погибло 11 пчелиных семей — погибли тысячи пчёл.

«Пасеке нанесён стопроцентный ущерб. Сначала лётная пчела пчела погибла, она залетела в домик и заразила молодую. Теперь молодая пчела гибнет. Расплод также заражен», — возмущается он, потеряв с пчелиным хозяйством сотни тысяч рублей.

Пасечник Евгений Худяев впервые за 30 лет пчеловодства встречается с мором, когда гибнут все пчелиные семьи. Его убытки составили около 600 тыс. рублей без учёта мёда, который могли бы принести пчёлы.

Пчеловоды считают, что гибель пчёл связана с химикатами, которыми обрабатывают свои посевы растениеводческие хозяйства. И собираются обратиться в суд за возмещением убытков.

Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий областного управления ветеринарии Сергей Палагин сообщил, что на районах организованы комиссии, которые будут выезжать на пасеки и на поля для отбора проб, чтобы выяснить, насколько повлияла на гибель насекомых обработка акарицидными препаратами.

Отметим, что трагичная ситуация с массовой гибелью пчёл складывается не только в Тюменской области, но и Брянской, Рязанской областях, Удмуртии, Татарии, Марий Эл и Башкирии.