Москва, 5 июля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Членам партии «Единая Россия» необходимо спуститься на землю и научиться разговаривать с людьми, чтобы искать решение их проблем. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам конференции партии 5 июля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.

Он поддержал призыв премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что правящей партии необходимо быть открытой партией, чтобы общаться с людьми и решать их проблемы.

«Единая Россия» должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают. Это касается всех — и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку» , — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель партии Дмитрий Медведев предостерег однопартийцев от «матрицы» и призвал членов партии собирать социально значимые инициативы, которые формулируют граждане.

Читайте также: «Единая Россия» создаст систему по формированию кадрового резерва