Вашингтон, 5 июля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступая с речью по случаю Дня независимости его страны, рассказал о том, как войска американских колоний, боровшиеся за независимость от Великобритании, в конце XVIII века одержали «победу в воздухе», а также «захватывали аэропорты», по всей видимости британские. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает агентство Ruptly.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.

Стоит отметить, что 13 американских колоний начали войну за независимость от Великобритании в 1775 году. Боевые действия продолжались до 1783 года и закончились победой колонистов. При этом в 1776 году 4 июля все 13 колоний приняли декларацию независимости на заседании Второго континентального конгресса. Это и стало днём независимости США.

А вот первый в мире самолет появился только в 1903 году. Его сконструировали братья Райт, и назывался он «Флайер-1». Аэропорты появились намного позже.