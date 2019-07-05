Екатеринбург, 5 июля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом. На первом этаже находятся офисы, а остальное — жильё, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области.

66.mchs.gov.ru Пожар в Екатеринбурге

Известно, что на третьем, четвёртом и пятом этажах горят балконы. Людей эвакуируют.

Данных о пострадавших пока нет. Тушение огня ведут 24 человека, также привлечено семь единиц техники.