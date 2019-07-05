Киев, 5 июля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Национальный банк Украины сегодня, 5 июля, обнародовал результаты общенационального опроса финансовой грамотности украинцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

По итогам опроса регулятор утверждает, что самая большая проблема украинцев состоит в отношении к финансам.

«Только треть жителей страны говорит, что не живет сегодняшним днем. И только каждый пятый считает, что лучше экономить, а не тратить деньги. Только 12% украинцев сказали, что хранят деньги на банковском счете, и вообще только 27% имеют такой счет. Это крайне отличается от ситуации в богатых странах», — подводит Нацбанк результаты опроса.

Как негативный подается тот факт, что около 60% украинцев считают некомфортным или вообще неприемлемым обсуждение финансовых вопросов с друзьями и родственниками. По мнению НБУ, это лишний раз указывает на необходимость построения на Украине «системы финансового просвещения», в которую будут вовлечены школы, банки, телевидение, общественные организации и т. п.

По итогам опроса делается вывод — Украина по показателю финансовой грамотности отстает среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития, а также соседних государств, согласно исследованию USAID.

Исследования финансовой грамотности украинцев проводило Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) и при участии Экспертной платформы Национального банка. Другие параметры опроса Нацбанк не указывает.