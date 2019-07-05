Киев, 5 июля, 2019, 16:42 — ИА Регнум.

Naftogaz.com Нафтогаз

Украине грозит «окончательная деградация», если с 1 января 2020 года Россия перекроет транзит природного газа по украинской газотранспортной системе. Об этом 5 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

По его словам, Киев не сможет обеспечить газом внутренних потребителей, поскольку «Нафтогаз Украины» не подготовил ГТС к новым условиям работы.

«Вы не сможете обеспечить газом существующих на сегодняшний день потребителей по техническим причинам. ГТС рассчитана на транзит и поставку газа, как два процесса, связанные между собой. Если у вас нет транзита, значит у вас возникают огромные проблемы с доставкой газа непосредственно потребителю», — сказал Землянский.

Он напомнил, что за последние три года «Нафтогаз» не только провалил программу по наращиванию добычи газа, но и сократил производство украинского газа.

«Господин Витренко говорит, что они всё сделают, но, простите, что они делают? Кроме выдвижения ультиматумов и отсутствия поиска какого-либо компромисса, это не все возможные решения. Плюс Господин Витренко говорит о падении собственной добычи газа. Извините, а что им мешало (нарастить добычу газа) последние три года, что им мешает в этом году? Почему у них происходит падение добычи? Он об этом не сказал», — добавил Землянский.

Он считает, что Киев не готов к трехсторонним газовым переговорам в сентябре с Россией и Евросоюзом.

«Я не вижу никаких перспектив для трехсторонней встречи в сентябре. О чем будут разговаривать трехсторонние переговорщики? Между украинской и российской стороной есть клинч относительно вопросов в Стокгольме. Пока этот вопрос не будет снят с повестки дня, дальше ничто не пойдет. В 2016 или 2017 году была подготовлена инвестиционная программа «Укртрансгаза», где изначально был прописан нулевой транзит с 1 января 2020 года. Второй вопрос — разделение «Нафтогаза», который идет с 2016 года и, который никуда не идет. В результате этого разделения должен появиться независимый регулятор, который должен пройти сертификацию Европейской комиссии. Он должен выступать стороной при подписании этого контракта с «Газпромом» на европейских условиях. Пока не будет создан оператор, никаких контрактов не будет», — предупредил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что подготовительные мероприятия, которые ведет компания на случай остановки Россией транзита газа через территорию Украины с 2020 года, оказались под угрозой срыва из-за существенного падения собственной добычи газа. По его словам, если сравнить среднесуточную добычу в декабре 2018 года с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в «Укргаздобыче» с начала года уже составляет 9,2%.