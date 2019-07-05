Киев, 5 июля, 2019, 16:42 — ИА Регнум.
Украине грозит «окончательная деградация», если с 1 января 2020 года Россия перекроет транзит природного газа по украинской газотранспортной системе. Об этом 5 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.
По его словам, Киев не сможет обеспечить газом внутренних потребителей, поскольку «Нафтогаз Украины» не подготовил ГТС к новым условиям работы.
«Вы не сможете обеспечить газом существующих на сегодняшний день потребителей по техническим причинам. ГТС рассчитана на транзит и поставку газа, как два процесса, связанные между собой. Если у вас нет транзита, значит у вас возникают огромные проблемы с доставкой газа непосредственно потребителю», — сказал Землянский.
Он напомнил, что за последние три года «Нафтогаз» не только провалил программу по наращиванию добычи газа, но и сократил производство украинского газа.
«Господин Витренко говорит, что они всё сделают, но, простите, что они делают? Кроме выдвижения ультиматумов и отсутствия поиска какого-либо компромисса, это не все возможные решения. Плюс Господин Витренко говорит о падении собственной добычи газа. Извините, а что им мешало (нарастить добычу газа) последние три года, что им мешает в этом году? Почему у них происходит падение добычи? Он об этом не сказал», — добавил Землянский.
Он считает, что Киев не готов к трехсторонним газовым переговорам в сентябре с Россией и Евросоюзом.
«Я не вижу никаких перспектив для трехсторонней встречи в сентябре. О чем будут разговаривать трехсторонние переговорщики? Между украинской и российской стороной есть клинч относительно вопросов в Стокгольме. Пока этот вопрос не будет снят с повестки дня, дальше ничто не пойдет. В 2016 или 2017 году была подготовлена инвестиционная программа «Укртрансгаза», где изначально был прописан нулевой транзит с 1 января 2020 года. Второй вопрос — разделение «Нафтогаза», который идет с 2016 года и, который никуда не идет. В результате этого разделения должен появиться независимый регулятор, который должен пройти сертификацию Европейской комиссии. Он должен выступать стороной при подписании этого контракта с «Газпромом» на европейских условиях. Пока не будет создан оператор, никаких контрактов не будет», — предупредил Витренко.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что подготовительные мероприятия, которые ведет компания на случай остановки Россией транзита газа через территорию Украины с 2020 года, оказались под угрозой срыва из-за существенного падения собственной добычи газа. По его словам, если сравнить среднесуточную добычу в декабре 2018 года с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в «Укргаздобыче» с начала года уже составляет 9,2%.
«Мы будем использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины. Нафтогаз также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем мы сейчас работаем. Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту», — добавил Витренко.