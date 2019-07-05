Ярославль, 5 июля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 5 июля Министерство культуры России расторгло трудовой контракт с директором ярославского государственного театра им. Ф. Г. Волкова Алексеем Туркаловым по соглашению сторон, а художественный руководитель Евгений Марчелли уволился по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Евгений Марчелли.

Театр им. Волкова

Художественный руководитель рассказал, что сам принял решение уйти, когда узнал об увольнении своего оппонента Алексея Туркалова, с которым худрук находился в состоянии конфликта.

«Это абсолютно самостоятельное решение. В ситуации войны виновны обе стороны, и если снимают одну сторону, вторая должна уйти. Я бился не за себя, я бился за театр, и я уверен, что спас театр от чумы. Неизвестно, конечно, что будет дальше. Кто придет руководить театром», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Марчелли.

Однако, возможно, в минкульте таким образом дали возможность Евгению Марчелли «сохранить лицо». Как сообщает ТАСС, Евгению Марчелли министром Владимиром Мединским был объявлен выговор «за действия, которые привели к репутационным потерям». Министр отметил, что Марчелли не смог наладить дисциплину в театре.

В отношении Туркалова Мединский был столь же строг, заявив, что «так управлять театром нельзя».

Руководить театром в отсутствии директора и художественного руководителя временно будет заместитель директора по финансам Юлия Серова. Сейчас театр находится в отпуске.

Сам Марчелли планирует в ближайшее время побыть «свободным режиссером», сосредоточившись исключительно на творческой работе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июля труппа театра написала письмо в Минкульт, сообщив о расколе в театре и попросив поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли.