Грозный, 5 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Проект реконструкции и строительства аэропорта в Грозном включен в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года». В настоящее время уже определена стоимость проекта, сообщил 5 июля в ходе совещания по обсуждению проекта строительства аэропорта «Грозный» председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Smbuil.ru Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект

По его словам, новый аэропорт в Грозном обойдется в сумму около 14,5 млрд рублей. Возвести новую аэрогавань планируется до 2024 года. Хучиев также подчеркнул, что строительство аэропорта «Грозный» находится под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве нового аэропорта в Грозном не раз поднимал Рамзан Кадыров. Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста телекомпании «Грозный», пообещал помочь в решении этого вопроса.