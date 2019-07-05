Киев, 5 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. «Перенос парламентских выборов на осень был бы оптимальным решением, поскольку то, что мы видим сейчас, — это не избирательная кампания, а какой-то непрекращающийся цирк», — заявил сегодня, 5 июля, украинский политолог Николай Спиридонов, комментируя последние события в избирательной кампании в Раду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что 4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым обязал ЦИК Украины повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене, поскольку состав участников после жеребьевки изменился — также по решению суда добавилась партия Саакашвили «Союз новых сил». В ЦИК заявили, что не успеют напечатать бюллетени в случае повторной жеребьевки, и, кроме того, 5 млн бюллетеней по результатам «старой» жеребьевки уже напечатано. Теперь в ситуации будет разбираться Верховный суд Украины.

«Если ЦИК будет выполнять решение суда и проводить повторную жеребьёвку, то будут сорваны сроки печати бюллетеней и их доставки», — подтверждает Спиридонов.

Также эксперт отмечает, что видя такую организацию выборов, всех членов нынешнего Центризбиркома необходимо отправить в отставку за некомпетентность и профнепригодность.

«Кандидаты по округам только-только зарегистрировались и начали свою работу, а до выборов осталось 2 недели. Это выглядит дичайшим бредом и результаты таких странных выборов можно будет 1000 раз оспорить во всевозможных судах. Кому это нужно?» — задается вопросом политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также заявил, что решение суда о пережеребьевке и, соответственно, перепечатка бюллетеней могут привести к срыву выборов в стране. Политик отметил, что на перепечатку бюллетеней необходимы не только деньги, но и время, а в распоряжении ЦИК нет ни того, ни другого.