Баку, 5 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Делегация Псковской области на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан) защищает заявку Пскова для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, номинируемый серийный объект культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» поддержан Министерством культуры РФ и представлен наиболее яркими образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.

Константин Горбатов. Псков. 1905

Это храмы псковской архитектурной школы — собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря и Преображенский собор, ансамбль Снетогорского монастыря с собором Рождества Богородицы, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

«Псков достоин как никто другой оказаться в списках культурного наследия ЮНЕСКО. Наши уникальные памятники, которыми мы гордимся, это достояние не только Пскова и России, но и всемирное достояние. Мы сегодня уже входим в десятку самых активных городов России по внутреннему туризму и входим в число наиболее привлекательных регионов для туристов. Статус, который мы хотим получить, поможет привлечь дополнительное внимание к нашей Псковской области и памятникам культурного наследия, что позволит активно принимать участие в их восстановлении и реставрации» Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков претендовал на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в начале 2000-х годов: в 2002 году объект вошёл в предварительный список объектов наследия, но был представлен в другом составе, а затем пересмотрен. В 2017 году эта работа была вновь активизирована.

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