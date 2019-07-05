Киев, 5 июля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 5 июля, эксперты продолжают обсуждать последние предвыборные рейтинги основных политических сил и, в частности, некоторое снижение поддержки президентской партии «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, что за партию Зеленского еще недавно были готовы голосовать почти 47% жителей Украины, а сейчас рейтинг упал до 42% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

«В случае со «Слугой народа» начинается процесс разочарования украинцев в бездействии Зеленского, который тянет на себе весь бренд «Слуга народа», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Также эксперт отмечает еще одну тенденцию — снижается рейтинг «Европейской солидарности» Порошенко, у которого «откусывает» электорат партия Вакарчука «Голос».

"Тем самым Порошенко теряет монополию на «западноукраинского патриота», которую он хотел разыграть на парламентских выборах», — подчеркивает специалист.

Политолог Алексей Якубин в эфире «112» заявил, что рейтинг «Слуги народа» падает после обнародования полного списка кандидатов этой политической силы и в результате того, что заявления Зеленского сильно расходятся с его делами.

«Часть людей увидела кандидатов, которые идут и по регионам, и по спискам, некоторые из них вызывают неоднозначное восприятие у украинских избирателей… Во-вторых, сами по себе противоречивые заявления. Со «Слугой народа» ассоциируется сам Владимир Зеленский как президент. Он делает достаточно много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть его избиратели. Я имею в виду действий, связанных с условиями мира», — заявил Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы в Раду должны состояться на Украине 21 июля. Ранее в «Слуге народа» заявляли, что рассматривают вариант монопольного формирования правящего большинства (минимум 226 депутатов из 450) по результатам этих выборов.