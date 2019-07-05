Владимир, 5 июля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Во Владимире 5 июля суд вынес приговор бывшему директору ОАО «Завод «Автоприбор» Алексею Мельникову, который признан виновным в совершении экономических преступлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СК РФ.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Суд счёл, что с 2011 года Мельников действовал против интересов ОАО «Завод «Автоприбор» и его трудового коллектива. Он создал юридическое лицо ООО «Завод «Автоприбор» и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие, где собиралась прибыль от производства. Акционерное общество работало с многомиллионными долгами. Мельников также заключил несколько десятков безвозмездных сделок, чтобы вывести активы завода в пользу аффилированных лиц. Предприятие лишалось своего имущества. По оценкам следствия, акционерному обществу был причинён ущерб более миллиарда рублей.

Мельникова признали виновным по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Растраты вверенного имущества в особо крупном размере» (два эпизода). Фрунзенский районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Мельникова взяли под стражу в зале суда. Сам он свою вину не признал, о чём и заявил в последнем слове.

Сына директора завода, Петра Мельникова, обвинили в обналичивании 500 миллионов рублей и заочно арестовали. Он был задержан на территории Литвы, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.