Рим, 5 июля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Неправительственные организации, занимающиеся перевозкой мигрантов из территориальных вод Ливии в европейские порты, занимаются не спасением жизней, а организацией шоу, заявил в пятницу, 5 июля, вице-премьер Италии, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Italia Oggi.

Лодка с мигрантами

Вместо того, чтобы передать мигрантов службе береговой охраны Ливии и тем самым спасти их, мигрантов везут в Италию, где устраивают шоу, рискую при этом чужими жизнями, отметил вице-премьер.

Целью организации таких шоу, по мнению Ди Майо, являются «политические спекуляции», которые после каждого происшествия с кораблем перевозчиков мигрантов проводят оппоненты правительства.

«Я уже устал слышать вопросы о неправительственных организациях. У нас есть серьезные проблемы, над которыми правительству надо работать — они связаны с бизнесом, с рынком труда», — сказал вице-премьер.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.