Киев, 5 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 5 июля, обсуждают решение министерства финансов страны резко увеличить прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт

Напомним, что, согласно новой оценке финансового ведомства, Украина потратит на погашение и обслуживание госдолга в 2020 г. 351,88 млрд грн, что на 16,08 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало июня и на 52 млрд грн — по сравнению с ожидаемым показателем на начало года.

«Технический дефолт всё ближе и ближе, как и «дембельский аккорд» уходящей власти», — комментирует решение министерства финансов украинский экономист Александр Гончаров.

«Господа в минфине, а разве можно было лечить кризис только новыми кредитами? А сегодня, 4 июля, вы вдруг увеличили прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания госдолга в 2020 г. аж на 52 млрд грн, и при этом оцениваете общий объем платежей по госдолгу в 2019 г. в 417 млрд грн или 14,2 млрд долл. США!» — задается вопросом специалист.

Гончаров обращает внимание, что в этот же день «известное дарование из НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко оптимистично предупредил о возможном полном прекращении транзита газа через Украину «не только в I кв. 2020 г., а вообще после окончания 2019 г.». Эксперт напоминает, что это потери около 3 млрд долл. США в год для украинской экономики.

«Да, дефолт и персональный бюджет украинца в условиях «газовой удавки» — темы, которые всё больше и больше будут тревожить всех нас… вероятно, что фактор денег еще долго будет рейтинговым. Проблем множество, возможных плохих сценариев еще больше. Так и живем с «выдающимися» чиновниками, которые получают миллионные премии, ухудшая нам жизнь», — резюмирует свою оценку Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно актуальной информации министерства финансов, Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. В частности, уточняет ведомство, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.