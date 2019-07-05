Киев, 5 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда до сих пор не начали решать проблему поставок газа на Украину, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 4 июля в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер чётко дал понять о последствиях, которые наступят для Украины если с Россией не будет заключён новый договор о транзите газа в Европу.

«После 22 июля, до конца этого года ещё можно исправить ту стратегическую ошибку, которую допустила прежняя власть во главе с Порошенко (Петр Порошенко), и ту ошибку, которую допускают сегодня господин Зеленский и его команда, которые не вникли в этот вопрос и пока не сделали ни одного шага в направлении его разрешения», — прокомментировал Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Газпрома» пообещал, что если Украина до конца года не заключит контракт на транзит газа, то новогодние праздники пройдут весело.

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