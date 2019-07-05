Москва, 5 июля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Замедление роста мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на нефть остается основным фактором, сдерживающим цены на нефть. При этом сделка ОПЕК+ не даст ценам на черное золото падать значительно. В этой связи инвесторы особенно пристально сейчас следят за развитием торговой войны, в первую очередь между США и Китаем. заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены на нефть 5 июля подрастают на фоне возможного обострения напряженности на Ближнем Востоке. Поводы для этого снова появились после того, как было задержано иранское судно, перевозившее нефть. Подобные истории могут привести к сбоям на маршрутах поставок и толкнуть цены вверх», — считает эксперт.

Согласно технике ситуация с начала недели не изменилась. Brent продолжает консолидироваться возле уровня $63,50 за баррель. При этом основной тренд остается бычьим.

«В начале следующей недели подобная динамика сохранится. В свою очередь, активность торгов может вырасти после публикации отчетов от ОПЕК и МЭА, а также по традиции будут опубликованы отраслевые данные по запасам США», — отметил Исмаилов.

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