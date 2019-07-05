Москва, 5 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Законопроект о запрете лицам, в отношении которых принято решение о заморозке средств и имущества для блокировки финансирования террористов, быть учредителем или участником некоммерческих организаций, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Резолюция Совета Безопасности ООН призывает ее участников соблюдать международные стандарты рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). РФ состоит в ФАТФ, поэтому обязана исполнять требования этих рекомендаций. В частности, речь идет о заморозке средств и имущества лиц и компаний, финансирующих террористические организации. Для этого в РФ создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма, которая может принять решение о заморозке денежных средств или другого имущества в отношении определенных граждан и компаний.

Между тем в тех же рекомендациях ФАТФ отмечено, что некоммерческие организации по целому ряду причин могут быть уязвимы к злоупотреблениям со стороны террористов.

Поэтому правительство предлагает запретить гражданам и компаниям, средства которых заморожены решением комиссии, быть учредителями некоммерческих организаций, а также их участниками и членами.

Такая мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования террористической деятельности, уверены в правительстве. Кроме того, это также снизит уязвимость некоммерческих организаций.