Москва, 5 июля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске доля легковых автомобилей иностранных брендов составляет 80%. Об этом 5 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Kremlin.ru Движение в Москве

Причём всего в российском автопарке числится 62% легковых автомобилей иностранных марок.

Так, в Москве зарегистрировано около 3,7 млн легковых авто, что составляет почти 84% от всего автопарка столицы. Ненамного от столицы отстает Санкт-Петербург. Там доля машин иностранного производства составляет 81,4%. В городе-миллионнике Новосибирске число иномарок также составляет свыше 80%.

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