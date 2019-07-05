Рим, 5 июля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Власти Италии намерены платить родителям сумму от 100 до 300 евро в месяц за каждого ребенка до достижения им 26 лет, заявил в интервью Tg5 в пятницу, 5 июля, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана.

Дмитрий Налбандян. Материнство. 1952

В ближайшее время в правительстве закончат разработку соответствующего декрета, сказал министр.

Такие меры должны помочь исправить демографическую ситуацию в стране: опубликованные в июле статистические данные показывают, что уровень рождаемости в Италии — самый низкий со времен объединения страны в 1861 году.

Фонтана также выразил надежду, что и в Еврокомиссии поймут, что средства, расходуемые на поддержку семей и рождаемости, следует воспринимать как инвестиции.

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