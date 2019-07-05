Киев, 5 июля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Подорожание хлеба на Украине на 7−8% вызвано нехваткой ржаной муки для его изготовления, заявил 4 июля глава объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко, сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

firestock Изделия из ржаной муки

«Дисбаланс спроса и предложения продовольственной ржи на внутреннем рынке привел к колебанию цен на отдельные виды хлебобулочной продукции. Цена на ржаную муку с начала текущего года выросла более чем в два раза», — сказано в сообщении.

Глава «Укрхлебпрома» рассказал, что Украине хватает мощностей для производства изделий из твёрдых сортов пшеницы, но не хватает самой пшеницы, что сдерживает развитие отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов Украинской зерновой ассоциации, экспорт зерна с Украины в 2019—2020 годах может вырасти на 7,3% до 50,9 млн тонн.

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