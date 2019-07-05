Сеул, 5 июля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В Южной Корее повысят тарифы на голубое топливо. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ для потребителей

Согласно опубликованным данным, с августа 2019 года в стране повысят стоимость газа в среднем на 3,8−4,5%. Таким образом, стоимость газа увеличится на 0,65 вон (~$0,00056), до 15,24 вон (~$0,013) за 1 МДж. Известно, что в июле 2018 года стоимость газа также повышали на 4,2%. Стоимость бытового газа увеличится на 3,8%, до 37 015 вон (~$31,61) в месяц.

Кроме того, стоимость газа для предприятий общественного питания и гостиничного обслуживания увеличится на 4,6%, для промышленных предприятий — на 5,4%.

В первом квартале 2019 года операционная прибыль газовых компаний составила 869,45 млрд вон (~$742,53 млн), что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что цены на газ корректировались в стране трижды с момента инаугурации Мун Чжэ Ина, в ноябре 2017 года (-9,3%), в мае 2018 года (1,3%), в июле 2018 года (4,2%).