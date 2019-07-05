Новотроицк, Оренбургская область, 5 июля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области город Новотроицк израсходовал 875 тыс. рублей на борьбу с пожаром, который пришёл со стороны Казахстана. Никаких мероприятий со стороны соседнего государства по ликвидации возгорания не происходило. Площадь пожара составила порядка 1,5 тыс. га. Об этом на встрече с журналистами заявил глава муниципалитета Дмитрий Буфетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По словам главы Новотроицка, пожар был настолько серьезным, что отслеживался в МЧС РФ и в МЧС Оренбургской области. Незамедлительно были привлечены все крупные предприятия города: «Уральская Сталь», Химзавод, УКХ, ЮУГПК, «ПромГазСервис», индивидуальные предприниматели. Они представили пожарные машины, водовозки, тракторную технику.

Напомним, пожар перекинулся на территорию Оренбуржья 29 июня. В Новотроицке вводился режим ЧС. Его отменили только сегодня, 5 июля.

Для ликвидации крупного природного пожара задействовали пожарный поезд, а также самолёт Ил-76, который сбросил на поля 42 тонны воды. Для разведки использовали вертолёт Ми-8. Локализовать пожар удалось только 30 июня.

В администрации Новотроицка отметили слаженную работу населения, пожарных и работников МЧС. Люди не паниковали и помогали тушить огонь подручными средствами.