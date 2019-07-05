Киев, 5 июля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, посетит Славянск и Краматорск. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Краматорске глава государства примет участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины «освобождения этих городов».

В этот же день активу области будет представлен недавно назначенный председатель Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первая поездка Владимира Зеленского в качестве нового главы Украины в Донбасс. Первый раз в новом статусе шоумен посетил Донбасс 27 мая — неделю спустя после инаугурации. Украинский лидер провёл осмотр позиций украинских оккупационных сил в Станице Луганской и населенном пункте Счастье.

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Зеленский отказался вести переговоры с Донбассом

Напомним, прекращение огня в Донбассе Зеленский назвал своей первоочередной задачей в качестве нового президента Украины. По его словам, для того чтобы граждане Украины больше не погибали, он «готов на всё», даже пожертвовать своими рейтингами и своей должностью.