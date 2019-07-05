Иркутск, 5 июля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области Виталий Мутко сегодня, 5 июля, работает в Приангарье. Вместе с губернатором региона Сергеем Левченко он посетил жителей нескольких затопленных территорий и сделал некоторые выводы о масштабе причинённых области разрушений.

Правительство Иркутской области Виталий Мутко с рабочим визитом находится в Иркутской области

«Впечатления непростые. Хочу выразить соболезнования людям, семьям, близким погибших и поддержать тех, кто лишился крова, имущества или находится в неопределённом положении, когда дома ещё затоплены. Стихия — это крайне сложная вещь, сложно её прогнозировать». Виталий Мутко

По словам вице-премьера российского правительства, главная задача сейчас — поддержать людей, выплатить полагающуюся им социальную помощь, определить судьбу каждого домостроения, запустить работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры.

Уже известно, что из федерального и регионального бюджетов на проведение выплат пострадавшим выделено 980 млн рублей. По предварительным данным, полностью разрушены более 3,5 тысячи домов. Их владельцам будут предложены несколько вариантов получения нового жилья.

«С амая главная задача сейчас — ликвидировать нанесённый ущерб, помочь людям вернуться к обычной жизни. Затем будет проведён анализ произошедшего». Виталий Мутко

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов шести районов области. Пострадали более 30 тысяч человек, более двух тысяч обратились за медицинской помощью. Не удалось избежать человеческих жертв. На данной момент известно о 21 погибшем. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млрд рублей. Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.

Российский премьер-министр Виталий Мутко прибыл в Приангарье накануне вечером, 4 июля, для того, чтобы дать оценку ущербу жилым домам и социальным объектам и объектам инфраструктуры. Последствия создавшейся ситуации и меры по её устранению будут обсуждаться на заседании правительственной комиссии, которое Виталий Мутко проведёт в Тулуне по поручению президента России Владимира Путина.

Программа визита столичного чиновника в Приангарье рассчитана на два дня. За это время Виталий Мутко побывает во всех пострадавших районах.

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