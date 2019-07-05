Москва, 5 июля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Предложения по развитию корпоративных программ в России в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) долгожданны. Они не новы и уже неоднократно озвучивались, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Было бы правильно до начала реформ изначально создавать механизм ответственности самих работников за формирование своей будущей пенсии. И переход на «белую» заработную плату, и даже самая большая заработная плата не давали и пока не дают возможности получать пенсию даже 50% средней заработной платы.

Ни работники, ни работодатели не получали реальной заинтересованности пользоваться предложенными программами формирования пенсионных накоплений», — пояснила эксперт.

В этой связи нынешнее предложение даёт возможность и работникам, и работодателям формировать пенсионные накопления, используя налоговые льготы. Вместе с тем это дополнительная нагрузка и для работников, и для работодателей. Ведь обязательные отчисления в размере 20% никто не отменяет. При этом увеличивается финансовая, бюрократическая и бухгалтерская нагрузки.

«Но, скорее всего, вряд ли все работающие смогут воспользоваться этой схемой. И обещанные 56% смогут получать, скорее всего, те, кому до пенсии ещё больше 10 — 15 лет. Необходимо наконец предложить и реализовать такую схему пенсионной системы, которая бы реально давала возможность накапливать достойную пенсию», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, НАПФ готова представить документ, который регламентирует возможности повышения пенсии до 56% от утраченного заработка. Речь идет о внедрении ряда корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

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