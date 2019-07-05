Стамбул, Турция, 5 июля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Взрыв автомобиля на юге Турции произошел в результате заложенного в него взрывного устройства. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед журналистами в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, инцидент произошел 5 июля недалеко от сирийской границы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 5 июля на юге Турции взорвался автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

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