Краснодар, 5 июля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Проезд в маршрутных такси Краснодара подорожает до 28 рублей за поездку. Тариф изменится уже с понедельника, 8 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Маршрутка

По информации «Кубань24», все коммерческие перевозчики уведомили о повышении тарифа департамент транспорта Краснодара. Решение принято, как сообщается, в целях уравнивания с общегородским тарифом на пассажирские перевозки.

«Также эта мера принимается, чтобы не допустить нарушения в пассажиропотоке на городских маршрутах и для сохранения здоровой конкуренции», — цитирует «Кубань 24» директора союза транспортников Кубани Илью Брижака.

Отметим, с 8 июля подорожает проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара, также с 26 до 28 рублей. Повышение тарифа объясняют ростом цен на ГСМ, электроэнергию, необходимостью индексировать зарплату водителям.