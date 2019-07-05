Иркутск, 5 июля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Подразделения инженерных войск численностью свыше 400 человек и 144 единицы техники развернуты в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Об этом на совещании в Национальном центре управления обороной РФ доложил 5 июля исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко.

Mchs.gov.ru Последствия наводнения в Иркутской области

По его словам, начиная с 1 июля из районов затопления с применением плавающих транспортеров эвакуированы 217 человек гражданского населения, развернут пункт очистки воды производительностью 10 кубометров в час. Для устройства насыпных дамб и водоотводных каналов к исходу 5 июля спланировано прибытие инженерно-позиционного взвода в составе 4-х расчетов экскаваторов от Иркутского соединения РВСН.

Поскольку синоптики предупредили о нестабильной паводковой обстановке, для дублирования мостов, оборудования мостовых переходов спланировано применение резерва группировки инженерных войск из Центрального военного округа и соединений инженерных войск центрального подчинения в составе 370 человек и 132 единицы техники.

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Генерал-майор Константин Смешко «Управление действиями подразделений инженерных войск в районе паводка осуществляется оперативной группой Управления начальника инженерных войск ВС РФ с пункта управления, развернутого в городе Тулуне».

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Также в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) в Иркутской области работают свыше 50 человек из числа военных врачей и младшего медицинского персонала. Как пояснил главный государственный санитарный врач Минобороны РФ полковник медицинской службы Игорь Азаров, в целях оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий среди военнослужащих и местного населения в районе ЧС в городе Тулуне развернуты 12 врачебно-сестринских бригад, в составе которых, в частности, 17 врачей, в том числе три врача-эпидемиолога.

Известно, что к настоящему времени военные врачи оказали медицинскую помощь 101 человеку из числа местных жителей и что резерв из двух медицинских бригад находится в полуторачасовой готовности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Ранее Министерство обороны России объявило о создании группировки сил и средств для оказания экстренной помощи населению Иркутской области. В эту группировку вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войск связи Центрального и Восточного военных округов.