Москва, 5 июля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Во время извержения вулкана Стромболи в Италии сейсмологи наблюдали подземные толчки, которые характерны для землетрясения, сообщает 5 июля издание «Наука в Сибири» со ссылкой на заведующего лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Ивана Кулакова.

Steven W. Dengler Вулкан Стромболи

По его словам, учёным лаборатории совместно с итальянскими коллегами предстоит определить, почему происходят эти землетрясения.

«Основной вопрос, который нам предстоит решить вместе итальянскими коллегами — почему происходят землетрясения внутри вулкана? — говорит Иван Кулаков. — Ведь если внутри вулкана всё горячее и расплавленное, то землетрясений там случиться не может, они происходят только в какой-то более холодной и хрупкой субстанции».

Итальянские коллеги предоставят ученым ИНГГ СО РАН полные записи сейсмических данных за несколько дней до извержения, случившегося 3 июля, и специалисты смогут построить модель строения вулкана непосредственно перед взрывом.

Напомним, извержение вулкана произошло на туристическом острове Стромболи, который расположен в Тирренском море, вблизи Сицилии. По словам очевидцев, сначала раздался мощнейший взрыв, после которого вулкан начал извергать клубы пепла. Затем по склонам вулкана начала стекать лава. Вскоре остров накрыл град камней и вулканического шлака.