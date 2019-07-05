Москва, 5 июля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. В Москве ожидаются заторы до завершения рабочего дня, сообщили 5 июля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

В ЦОДД отметили, что осталось несколько часов до конца рабочего дня и начала «дачных пробок».

«Ждём заторов в центре, на ТТК и вылетных. Хотите доехать быстрее — выезжайте до 15 часов. А если есть возможность, дождитесь окончания часа пик», — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее популярным автомобилем в премиум-сегменте каршеринга в Москве стал Mercedes CLA. Также лидирующие позиции занимают автомобили Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180, MINI Hatch.