Москва, 5 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, президент России Владимир Путин провёл очередное собрание с членами Совета безопасности. Участники совещания рассмотрели актуальные внутрироссийские вопросы, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности

Глава Российского государства обсудил с членами Совбеза итоги визитов в Японию на саммит G10 и в Италию.

Совещание прошло с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, глав МИД, ФСБ, Минобороны РФ и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил японский город Осака 28−29 июня, где принял участие в саммите G20. 4 июля Путин побывал с официальным визитом в Италии и Ватикане.

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