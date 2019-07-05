Ереван, 5 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев стал игроком ереванского «Арарата». Об этом сообщается на сайте армянского клуба.

Spartak.com Евгений Макеев

Отмечается, что Макеев перешёл в «Арарат» на правах свободного агента. 29-летний игрок подписал с клубом соглашение, рассчитанное на один год.

Напомним, Макеев выступал за «Спартак» с 2007 по 2017 год. При этом с 2014 года он играл за вторую команду «красно-белых». Также он играл за клубы «Сочи» и «Ротор».

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