Москва, 5 июля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург для участия в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 и выставки ИННОПРОМ. Об этом сообщил 5 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля не назвал точную дату визита, указав лишь, что поездка запланирована на следующей неделе. Президент традиционно посетит ИННОПРОМ, напомнил Песков и добавил, что в графике Путина — выступление на саммите по производству и ряд иных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Выставка ИННОПРОМ, партнером которой в этому году является Турция, состоится с 8 по 11 июля.

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