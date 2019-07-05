Киев, 5 июля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. За месяц бывший президент Украины Пётр Порошенко снял в банке $34 млн наличными. Об этом заявил бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 5 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«В период инаугурации нового президента (Владимира Зеленского), с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными», — рассказал он.

По его словам, то же самое происходило в течение мая и до 18 июня.

«В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр», — отметил Портнов.

Он обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с ходатайством, в котором попросил определить происхождение этих денег, а также изучить, куда они делись.

Напомним, ранее по заявлениям Портнова против Порошенко возбудили восемь уголовных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский районный суд Киева позволил ГБР изъять документы, касающиеся деятельности и продажи предприятия «Ленинская кузница», принадлежавшего Порошенко.

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