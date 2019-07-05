Чонджу, Южная Корея, 5 июля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Представители администрации южнокорейского города Чонджу (провинция Чолла-Пукто) совместно с представителями Shenzhen UAV Industry Association (SZUAVIA) подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Дрон

По данным источников, подписание документа состоялось сегодня, 5 июля, в мэрии города Чонджу.

Известно, что согласно подписанному документу, представители двух стран будут способствовать созданию китайской Ассоциации футбола между дронами, проведению различных турниров и мероприятий в данной области, обменам специалистами, а также формированию мирового сообщества.

Представители администрации надеются, что с внедрением футбола между дронами в Китае, где проживает самое большое количество людей в мире, данный вид спорта станет ведущим во всем мире.

«Мы планируем тесно сотрудничать с представителями ассоциации SZUAVIA, чтобы привлечь как можно больше людей к данному виду спорта и провести в 2025 году Кубок мира по футболу между дронами», — сообщили заинтересованные лица.