Москва, 5 июля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Космический центр «Южный» опубликовал видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», сообщает 5 июля пресс-служба Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

«Российский космический аппарат «Метеор-М» № 2−2 уже взят на управление. В настоящее время на целевые орбиты выводится попутная полезная нагрузка, состоящая из 32 спутников», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический аппарат «Метеор-М» № 2−2 входит в состав космического комплекса «Метеор-3М». Вместе с ним в околоземное пространство отправлены 32 спутника из России, Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

Запуск состоялся 5 июля на космодроме «Восточный» в 08:41 по московскому времени.