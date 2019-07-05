Иркутск, 5 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило о создании группировки сил и средств для оказания экстренной помощи населению Иркутской области, пострадавшему в результате мощнейшего наводнения. Как пояснил сегодня, 5 июля, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, в эту группировку вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войск связи Центрального и Восточного военных округов.

Борьба с паводком

Генерал армии Валерий Герасимов «Президент РФ дал поручение привлечь силы и средства Минобороны к ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим».

Герасимов сообщил, что в ходе совещания о ходе развертывания группировки Минобороны РФ, выполненных и спланированных мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Иркутской области доложит начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. А непосредственно из района выполнения задач доклад сделает заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский.

Также доклады о составе сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий паводка, и выполняемых ими задачах сделают временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко и начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе ЧС доложит главный государственный санитарный врач Минобороны РФ полковник медицинской службы Игорь Азаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов, пострадали более 32 человек, как минимум 21 человек погиб. В регионе разрушены десятки жилых домов, строений и мостов.