Москва, 5 июля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе, заявил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Кремль

«Безусловно, материал был достаточно широко опубликован, и, конечно, мы с ним ознакомились», — сказал Песков.

Что касается дальнейших действий, добавил представитель Кремля, то это прерогатива российских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Голунова задержали в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков, что вызвало большой резонанс. Позже журналиста отпустили из-под стражи из-за недоказанности его участия в преступлении. В начале июля издание «Медуза» опубликовало статью Голунова о переделе московского рынка ритуальных услуг, в которой упоминается ряд сотрудников силовых структур.

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