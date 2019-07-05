Воронеж, 17 февраля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. 16-летний подросток набросился с ножом на своих бабушку и маму, инцидент произошел 16 февраля в Левобережном районе Воронежа. Женщины получили тяжелые ранения, но выжили, сейчас находятся в больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Следственный отдел по Левобережному району Воронежа СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»), сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Елена Мануковская.

По версии следствия, юноша решил убить своих родных, с которыми он вместе жил. Сначала он нанес не менее девяти ударов кухонным ножом своей 61-летней бабушке, а затем — ударил ножом в шею мать.

Бабушка успела попросить помощи у соседей, обеих пострадавших женщин доставили в больницу.

Сам подросток задержан. Причины, побудившие школьника наброситься с ножом на родных, выясняются.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района. Также начата проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет проводимой с семьей работы.