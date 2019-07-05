Москва, 5 июля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Большинство жителей России поддерживают продовольственные контрсанкции. Но одновременно поступает много жалоб от граждан на дороговизну продуктов питания, пишет «АиФ».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун заявил, что введения эмбарго доля расходов на продукты питания в бюджете средней российской семьи выросла с 28 до 33%.

По данным Росстата, за пять лет розничные цены почти на все контрсанкционные продукты выросли сильнее, чем за такое же время с 2008 по 2013 г.

Цены на свинину выросли в два раза (на 106%), даже несмотря на то, что производство этого мяса выросло за пять лет тоже в два раза. На молоко цены подросли на 38−44%, на масло сливочное — на 79%, на сыры — 54−72%, мясо птицы подорожало на 34−41%

Замедлился рост только на говядину, колбасные изделия и рыбу.

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Как сообщало ИА REGNUM, продовольственное эмбарго было введено 6 августа 2014 года в ответ на политику стран, которые первыми объявили санкции против России.

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