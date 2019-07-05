Омск, 5 июля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Омске в моргах за три месяца скопилось пятьдесят невостребованных трупов. Тела лиц без определенного места жительства, не имеющих родственников, не вывозят из омских медучреждений.

Морг

«В частности, по нашим данным, такая проблема есть в ГБ № 1, ГБ №1 1, МСЧ № 9 и в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы», — передаёт портал «ВОмске».

Согласно законодательству, погребение «невостребованных» умерших осуществляет специализированная служба по вопросам похоронного дела. В Омске такие функции исполняет бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» (КСУ), учредителями которого являются департаменты городского хозяйства и имущественных отношений.

«Комбинат специальных услуг» ссылается на отсутствие средств на захоронение», — подытожил портал.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в июле текущего года в горсовете Омска, бюджет областной столицы за счёт субсидии из бюджета региона увеличится на 1,418 млрд рублей (доходы составят 21,8 млрд рублей, расходы — 22,7 млрд рублей). При этом 23 миллиона направят на содержание омских кладбищ. Такие большие средства выделяются впервые. Из них половину суммы направят на вывоз мусора.

Однако депутат Сергей Дроздов в ходе обсуждения констатировал наличие проблем у КСУ.

«Мы будем бесконечно в КСУ «вливать» деньги, теневой бизнес продолжит качать прибыль, а город за счет бюджета будет выносить мусор?» — поинтересовался Дроздов.

В итоге рассмотреть отчёт о финансово-хозяйственной деятельности комбината депутаты решили на осенней сессии. Комитет по финансово-бюджетным вопросам направит мэру Омска предложение о рассмотрении сметы доходов бюджетного учреждения и обоснованности увеличения расходов.