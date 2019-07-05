Калуга, 5 июля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Калуге 5 июля в преддверии торжеств, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, губернатор области Анатолий Артамонов и его супруга Зоя Артамонова поздравили 26 супружеских пар — представителей муниципальных образований региона, достойно воспитывающих детей и проживших в браке 25 и более лет.

Admobl.kaluga.ru Супружеские пары

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, традиционно приём проходит накануне Дня памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Супружеские пары награждаются грамотами и памятными медалями «За любовь и верность», учрежденными организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.

«Это непросто — превратить романтическую любовь в ту любовь, которую нужно пронести через всю жизнь. Любовь, основанную на взаимном уважении, сохранении традиций, на умении воспитывать своих детей, внуков и правнуков. Все эти этапы семейного счастья очень непростые. Вы все знаете, как сложно воспитать детей — выбрать золотую середину между строгостью и любовью», — сказал Артамонов.

Супруга главы региона Зоя Артамонова отметила, что семейных пар, проживших в браке 25 и более лет, становится больше.

«Ни один зал области не может вместить такое большое число семейных пар. Желаю вам, чтобы вы гордились своими детьми, внуками, чтобы больше было радости в ваших домах и, конечно, любви, чтобы она сопровождала вас всю жизнь», — сказала Зоя Артамонова.

В этот же день чествование супружеских пар состоялось в калужском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы.