Тюмень, 5 июля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в стрельбе из травматического пистолета в торговом центре «Кристалл». Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

kerttu Вооруженный

По версии следствия, 3 июля 2019 года около 15:00 по местному времени на втором этаже ТРЦ «Кристалл» 27-летний обвиняемый, из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему мужчине открыл стрельбу из травматического пистолета. Потерпевший ранен в руку. Ранее, до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов торгового центра, лишив продавцов возможности покинуть помещение, вызвали по телефону поддержку.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у участников инцидента изъят травматический пистолет и охотничье ружье.

Стрелявший обвиняется по ч. 3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»), «а, г» ч.2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»).

Напомним, что стрельба в ТРЦ «Кристалл» взбудоражила Тюмень. Во время инцидента в торговом центре было множество людей, в том числе и дети, которых пришлось эвакуировать. Четверо участников вооружённого конфликта пытались скрыться от полиции, но сработал план «Перехват». Как выяснилось позже, причиной инцидента стали банальные семейные разборки.