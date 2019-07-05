Москва, 5 июля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Сделка России и Турции по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 реализуется по плану, заявил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на свой источник сообщил, что в Турции уже на следующей неделе ожидают начала поставок российских С-400.

По данным источника, первая поставка ЗРК будет осуществлена двумя грузовыми самолетами с российской военной авиабазы.

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