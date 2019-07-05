Барселона, Испания, 5 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Барселона» подпишет контракт с форвардом Алексом Абринесом. Об этом сообщает Eurohoops

Fcbarcelona.com Алекс Абринес

Отмечается, что стороны подпишу соглашение, рассчитанное на три года.

Ранее Абринес уже защищал цвета каталонского клуба. С 2016 года он играл за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

В регулярном чемпионате сезона 2018/19 Абринес сыграл в 31 матче, в котором набирал 5,3 очка и делал 1,5 подбора в среднем за игру.

Читайте также: «Локомотив-Кубань» определился в главным тренером