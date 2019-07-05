Москва, 5 июля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Пентагоне увидели серьёзную угрозу в прогрессе России в военных технологиях. Об этом заявил политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Наши либералы говорили, что Путин запустил мультики, и всё что связано с новейшими вооружениями это какой-то миф. Но всё-таки американская сторона это восприняла серьёзно», — заявил Мигранян.

По его мнению, как это ни странно, но именно Россия смогла достичь технологического отрыва от США, хотя именно в Пентагоне всегда надеялись на отрыв от СССР ещё с 1960-х, что в итоге увенчалось «звёздными войнами» эпохи Рейгана, Стратегической оборонной инициативой (СОИ).

«У нас была всё время эта угроза технологического разрыва, но всё произошло прямо наоборот. Когда Путин рассказал о новом оружии, построенном на новых физических принципах, оказалось, что мы осуществили этот технологический разрыв с автономными ядерными установками, которые ведут наши беспилотники к цели, «Посейдоны»… Это их так запугало, что они пустились во все тяжкие. Теперь они занимаются тем, что говорят, что Россия это исчадье ада и что-то с этим надо делать», — отметил Мигранян.

Ранее Пентагон опубликовал доклад о стратегических намерениях России. По мнению авторов доклада, будущие конфронтации между крупными державами будут чаще всего происходить ниже уровня вооруженного конфликта. Отмечается, что США должны отделить европейских союзников от попадания в орбиту Китая.