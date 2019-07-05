Тулун, Иркутская область, 5 июля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области обнародовало заключение специальной комиссии, обследовавшей защитную дамбу на реке Ия в Тулуне после наводнения, вызванного сильнейшим дождевым паводком. Как следует из официального сообщения областных властей, дамба выдержала напор воды и, несмотря на промоины, в ней не обнаружено прорывов.

Цитата из видео очевидцев Вода в Тулун прибывала со страшной силой

Известно, что в комиссию, обследовавшую дамбу, вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Енисейского бассейнового водного управления, представитель проектной организации и гидролог из ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Эксперты пришли к заключению, что если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными.

«Затопление Тулуна связано не с тем, что при капитальном ремонте дамбы якобы были допущены нарушения. Расчет был на другие проектные параметры. Этот паводок превысил данные отметки, и волна переходила через гребень дамбы, вода переливалась. Кроме обследования, мы запросили у мэра информацию о содержании и эксплуатации дамбы», — пояснила заместитель министра природных ресурсов и экологии Наталья Нураева.

Как сообщили в службе государственного строительного надзора Иркутской области, дамба была спроектирована из расчетов на максимальные значения паводков, когда-либо зафиксированные на этой территории. Однако при дождевых паводках в июне-июле 2019 года этот показатель превысил все расчетные параметры дамбы, произошел перелив воды через защитное сооружение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне случилось в ночь на 28 июня. При критической отметке в семь метров, уровень воды в реке Ия к 29 июня достиг почти 14 метров. Как оказалось, дамба не выдержала напора воды потому, что она была рассчитана лишь на уровень в 12 метров.

«Мы до последнего старались удержать воду, чтобы она в город не дошла. Мы знали слабые места, отсыпали дамбу, но на всём протяжении её отсыпать было невозможно, и вода прошла через неё», — заявлял ранее мэр Тулуна Юрий Карих.

Но сразу несколько очевидцев потопа поделились с ИА REGNUM информацией о том, что до того, как стало топить город, дамбой вообще никто не занимался.

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