Москва, 5 июля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и папа римский Франциск в ходе аудиенции в Ватикане обсудили вопросы глобальной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии, Венесуэле, а также на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Как отметил официальный представитель Кремля, тема визита папы римского в Россию не затрагивалась.

«Дискуссия носила более концептуальный характер. Достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня аудиенции», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля состоялся официальный визит президента РФ Владимира Путина в Италию и Ватикан, где встретился с папой римским Франциском. Переговоры продлились почти два часа. Чуть менее часа продолжалась закрытая встреча с главой католической Церкви. От комментариев по итогам этой встречи стороны воздержались.

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По окончании встречи президент России и глава католической Церкви обменялись подарками. Путин подарил Франциску книгу и диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», а Франциск вручил Путину текст своего послания ко Дню мира, медаль, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны, и гравюру с видом площади святого Петра.