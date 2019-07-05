Цхинвал, 5 июля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В Южной Осетии под руководством председателя правительства Эрика Пухаева прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Комиссия была созвана по инициативе Юго-Осетпотребнадзора в связи с нехваткой препаратов для защиты от бешенства. Об этом сообщает ИА «Рес».

Электронная микрофотография вируса бешенства

Дефицит вакцины от бешенства связан со сбоем в выпуске лекарственного препарата на одном из крупных российских предприятий-производителей, заявил представитель Минздравсоцразвития Южной Осетии. В заседании было принято решение обратиться за помощью в российские медорганизации, у которых имеется в наличии необходимый препарат.